東京ドームで左腕キラーの本領を発揮する。高卒5年目にして左翼での初開幕スタメンを確実にした中川が、27日巨人との開幕戦に向け「これから頭をそってきます」と気合の丸刈りで東上する決意を口にした。執念とフルスイングでつかんだ開幕カードの出場だ。第1戦は竹丸（鷺宮製作所）、第3戦は山城（亜大）とともにルーキー左腕の先発が予想されている。伸び盛りの若虎にとっても、願ってもない相手だ。得意の左腕攻略へ向けて