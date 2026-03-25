プロ野球ペナントレース開幕まであと２日。カープはシーズンに備えて、午後４時ごろからナイター練習を行っています。全体練習前、オープン戦で１３打席ヒット無しに終わったモンテロの姿が。フェリシアーノ通訳が投げる緩い球を引きつけて打つこと１時間。来たる開幕へ静かに闘志を燃やしています。練習には調整のため２４日の２軍の試合に出場していた小園や勝田らも合流。３１人が参