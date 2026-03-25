三次審査のCチームの課題曲が発表され、スタジオキャスト陣がその難易度の高さに驚愕する場面があった。【映像】難しい楽曲を踊るスタイル抜群のアイドル集団（実際の映像）3月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話が放送された。今回、CチームのJAYLA（大城莉瑛羅・19）、RIRA（村田莉花・20）、NARU（松浦なる・17）、AOI（大谷碧空・19）の4人に与えられた課題曲は、今年グラミー賞に2部門でノミネートされたKATS