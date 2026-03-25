これが広島の「お好み焼き」！混ぜずに“重ね焼き”が広島スタイル主役はキャベツ。名店ほどキャベツの甘みを重視するのだとか広島のお好み焼きは、生地と具を混ぜない“重ね焼き”スタイルが主流です。クレープ状に薄く焼いた生地に、キャベツ、もやし、豚肉、中華そば、卵などを重ねていきます。高さがあるのに崩れないよう焼き上げるのは、さすがの職人技！そば肉玉に濃厚ソースが基本濃厚ソースのスパイシーな香りが食欲をそそ