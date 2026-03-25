ドラマNEXT「聖ラブサバイバーズ」（水曜深夜24時30分）OPテーマ「Melty Love」を担当する、7人組ガールズ・パフォーマンスグループGirls²にインタビュー。特撮実写ドラマ「ガールズ×戦士シリーズ」（テレ東）オーディションで主演を勝ち取り、歴代ヒロインを務めた卒業生たちにより結成し、2019年6月にデビュー。7年目を迎える今年6月26日（金）には初の日本武道館公演『Girls² 7th Anniversary「Seven×Seven i