LDH新世代ガールズグループGirls²、7年目に7人で初の日本武道館に立つ
ドラマNEXT「聖ラブサバイバーズ」（水曜深夜24時30分）OPテーマ「Melty Love」を担当する、7人組ガールズ・パフォーマンスグループGirls²にインタビュー。
特撮実写ドラマ「ガールズ×戦士シリーズ」（テレ東）オーディションで主演を勝ち取り、歴代ヒロインを務めた卒業生たちにより結成し、2019年6月にデビュー。7年目を迎える今年6月26日（金）には初の日本武道館公演『Girls² 7th Anniversary「Seven×Seven in Bloom」-The Live-』を控えるGirls²に話を聞いた。
ドラマOPテーマ「Melty Love」MVのダンスも必見
――ドラマNEXT「聖ラブサバイバーズ」OPテーマ「Melty Love」（先行配信中／CDは4月1日発売）は、どんな思いを込めた曲ですか？
鶴屋「ドラマに合わせて歌詞を書いていただきました。ただのハッピーソングではなくて。ハッピーエンドの先に何が待っているか、そしてそれはどんな形でもいいんだよ、というメッセージを込めています。恋愛を応援する気持ちと、葛藤する思いも表現できるよう意識しながら歌っています」
山口「ラップパートは、女の子の葛藤がぎゅっと詰まっています。“この感情を誰かに伝えよう”ではなく、独り言のようなイメージで歌いました」
――MVのドレスでのダンスも大人っぽくて素敵です。ダンスや振り付けについての見どころは？
小川「ダンスシーンはほとんどドレスにヒールで踊っています。ヒールで踊るとパワーが落ちがちになってしまうので、そうならないようにみんなで力を合わせて撮影に挑みました。衣装に合わせて、本来の振りとはちょっと変えて、女性らしくラインが綺麗に見えるような振りにアレンジされています。MVでしか見られないダンスになっているので、楽しんでいただければと思います」
隅谷「ラインを綺麗に見せるような、全員一列に並んで踊る振りも多いです。横列を揃えるというところは私たちが毎回苦戦しているところでもあるので、ぜひ見てほしいです」
小川「MVの中でイスを使ったダンスがあるのですが、撮影2日前ぐらいに急遽決まったので、急いで振り付けを作って撮影して。自然の光を使った雰囲気あるシーンなので撮影時間が限られていたこともあって、緊張しながら臨みました。完成を見たら思っていた以上に揃っていて、みんなで『おお〜！』と盛り上がりました」
――本作は、アラサー女子＆男子の悩みや葛藤、欲望に正直に向き合う“愛”と“性”の冒険譚ですが、ドラマを観てのご感想は？
小田「昨年12月のアリーナライブでドラマの予告を公開させていただいた時、過激さに会場がザワザワしていました(笑)。私も、初見では『おお、こういう感じか』と思ったのですが、実際にドラマを観たら登場人物も魅力的で展開も面白くて、たくさんの方に見てほしいと思いました」
増田「最初は、刺激的な話だと思いましたが、ハル（石井杏奈）と王子（上田竜也）のやり取りを見ていると、“愛の形って様々なんだな”と思いました。お互いがお互いを思っているのにすれ違ってしまうのは、結婚していてもしていなくても“恋愛あるある”なんですね」
菱田「私は、第3話に出演させていただきました。先輩の石井杏奈さんが主演されているドラマなので、ご一緒できて嬉しかったです。アイドルの衣装だったのですが、カメラマンさんが『かわいいね』と褒めてくださったりして、温かくて居心地のいい現場でした。杏奈さんとはTikTokでも『Melty Love』を一緒に踊らせていただきました。『難しい』とおっしゃりながら、すぐに覚えて完璧で、さすがだなと思いました」
――主人公・ハル（石井杏奈）が、“推し”の王子（上田竜也）と結婚するという物語。バンドマンの王子と、王子に会いたくてライターになったハルという芸能界を舞台にしたドラマですが、実際に“あるある”も感じたことはありますか？
小川「私たちとしては“ないない”の方が多かったですね(笑)。実は、裏でこんなことが…！？とか」
（一同、うなずく）
――ファンにとっては夢のような物語かもしれませんが、やはり推しとの結婚はなかなかないですよね。ハルではなく王子側の“推される”立場の皆さんとしてはどう感じましたか？
小川「私たちが、このドラマの王子ぐらい大人になってビッグになった時に、ファンの方とそういうことがあるのかなぁと想像したりしました(笑)」
鶴屋「“ない”とは言い切れないかもしれないですね」
――逆に、ハルのような推す側としての“推し”や“憧れの人”との印象的なエピソードはありますか？
鶴屋「先輩のEXILEさんは憧れの存在だったので、お会いできた時の衝撃は大きかったです」
小川「以前、お仕事でWBCを見にいかせていただいた時、日本側のベンチのすぐ後ろの席だったので、大谷翔平選手を近い距離で拝見しました。ベンチに戻ってくる時、目が合ったような気がしてうれしかったです」
――ドラマのタイトルにちなんで、この中で一番“ラブサバイバー”な人は誰ですか？
鶴屋「占いで、ももちゃん（隅谷）が『恋人ができたらすごく一途で裏切ったら地獄』みたいなことを言われていました(笑)」
隅谷「そうかも。好きになったら一途だと思うけど、その分、なかなか好きになる人がいないかも」
一同「ああー」
小川「（小田）柚葉と（増田）來亜は恋愛リアリティーショーが好きで、楽屋でよく盛り上がっています」
菱田「今日も話してました(笑)」
増田「最初はかわいい女の子を見つけてハマって。そこから見るようになりました。ドラマのようだけど、また少し違っていて」
小川「ドラマより行動力ある気がする」
増田「2泊3日でカップルになるからすごいなって思います(笑)」
小川「自分も出たいと思ってるんだよね？」
小田「『今日、好きになりました。』（ABEMA）に出たいんですよ」
（※現役高校生たちの恋の修学旅行を追う恋愛リアリティ番組）
小川「もう制服着れないでしょ(笑)！」
小田「いや、2泊3日ぐらいならいけるんちゃう？ と思ってるから(笑)」
増田「もし出たとしても、私は1人のインタビューしかないタイプです(笑)」
小川「2ショットなしで終わるんだ(笑)」
――-他の皆さんは？
鶴屋「私は、無理です！(笑)。自分が相手に向けている顔を見られるなんて…」
小川「恥ずかしいかも」
鶴屋「メンバーのはすごく見たい(笑)」
小川「えっ！見るのもテレる(笑)」
山口「メンバー全員で参加したら面白そう」
小田「やだ！(笑)」
小川「想像で“結構好きなタイプが被りそうじゃない？”みたいな話をしているんですよ。メンバーで被っちゃったら嫌だよね」
――結成から7年目を迎え、今年6月26日（金）には初の日本武道館公演『Girls² 7th Anniversary「Seven×Seven in Bloom」-The Live-』も楽しみなGirls²の今後の展望は？
鶴屋「7年目にして初めて武道館の舞台に立つことができるのは、ファンの方の応援のおかげ、周りのスタッフのみなさんのおかげ、私たち自身も走り続けてきたからこそだと思うので、その思いや感謝を全部乗せたステージにしたいです。
そして、デビューから目標にしているアリーナツアーに向けて、もっともっとたくさんの人に知ってもらわなければいけないと思っています。私たちは「ガールズ×戦士」シリーズからデビューしたという経歴もあるので、そのマルチさをさらに磨いて、幅広く活躍して、どなたにも愛されるようにグループになっていけきたいです」
メンバーによるメンバー紹介
自己紹介ならぬ他己紹介！ メンバーに他メンバーの魅力を教えてもらいました。
【鶴屋美咲⇒山口綺羅を紹介】
「綺羅はダンスが魅力。ダンスへの情熱も探究心も人一倍で、ダンスに詳しくない方が見てもスゴさがわかるのは武器だと思います。尊敬してます」
【山口綺羅⇒小川桜花を紹介】
「桜花はオールラウンダー。歌でもダンスでも、誰かが困ったときにカバーしてくれる、頼れる存在です」
【小川桜花⇒隅谷百花を紹介】
「百花といえばネイル。ものすごくこだわりがあります。また、このビジュアルからは想像できないようなエンジェルボイスも魅力。透き通った声で、上手いなと思って聴いています。いつかソロで曲を出してくれるのが楽しみです」
【隅谷百花⇒菱田未渚美を紹介】
「未渚美は、グループの末っ子で、みんなから可愛がられる存在。ナチュラルなあざとさを持っていて、甘え上手だけど意外と冷静。リーダー（鶴屋）がちょっと抜けてるんですけど(笑)、そこもカバーしてくれています」
【菱田未渚美⇒小田柚葉を紹介】
「柚葉は、ライブに必要不可欠な人。自分も“推し活”をしているだけあって、ライブを作る時にもいろんな案を出してくれるし、会場を盛り上げるようなセリフも上手いです」
【小田柚葉⇒増田來亜を紹介】
「來亜はしっかりしていて、リハでも率先して意見を出してくれます。リーダーが抜けてる瞬間は(笑)、しっかりまとめてくれます。声も特徴的で素敵。アナウンサーみたいなお仕事も似合うんじゃないかと思います」
【増田來亜⇒鶴屋美咲を紹介】
「やっぱり金髪！“Girls²の金髪といえば美咲”を定着させようと、1ヶ月に1回以上は美容室に通って、長年この綺麗な金髪を貫いています」
Girls²がOPテーマを担当する、ドラマNEXT「聖ラブサバイバーズ」（水曜深夜24時30分）、ついに今夜最終回！
第12話（最終話）
王子(上田竜也)に全てを告白したハル(石井杏奈)。驚きのあまり言葉を失う王子だったが、とある夜にハルの夢を見る。この夢が王子の運命を大きく動かすことに…！？さらに翌日、王子は慧子(中別府葵)から一冊の本を渡され…。一方、王子との離婚を心に決め家を出たハルに、王子から「会いたい」とメッセージが届き、なぜか二人きりで旅行へ行くことに！？ ハッピーエンドのその先に待ち受けるそれぞれの未来とは！？聖ラバ遂に完結！
「TVer」、「ネットもテレ東」で第1〜3話と最新話を配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【プロフィール】
Girls²（がーるず・がーるず）
2019年6月26日デビューの7人組ガールズ・パフォーマンスグループ。メンバーは、特撮実写ドラマ「ガールズ× 戦士シリーズ」（テレ東）初期3作品(2017年〜2020年放送)オーディションで主演を勝ち取り、歴代ヒロインを務めた卒業生から構成。アーティスト活動だけにとどまらず、俳優、TV バラエティタレント、モデル、ラジオパーソナリティ、アニメ声優など、幅広く活動。最新曲「Melty Love」は、4月1日（水）リリース（先行配信中）。6月26日（金）には初の日本武道館公演『Girls² 7th Anniversary「Seven×Seven in Bloom」-The Live-』を開催。
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