ベネッセコーポレーションは3月24日、「進研ゼミ 小学講座」と「進研ゼミ 高校講座」を約10年ぶりに大規模リニューアルした。ゲーム感覚で楽しく学習できる機能や、AI技術を取り入れて赤ペン先生のアドバイスが月1回から毎日受けられるようになった。3月25日から配信をスタートする。価格は「進研ゼミ 小学講座」が月額3300円〜（1年生4月号から受講する場合）。「進研ゼミ 高校講座」が7教科24科目学び放題で月額9980円。●生成