西野カナが、NiziUとの初コラボ楽曲「LOVE BEAT」を5月15日に配信リリース。また、同月27日には本楽曲を含むEPをリリースする。 （関連：西野カナが歌で導いた“魔法の世界”往年のクリスマスソングカバーも交えて届けたプレミアムな時間） 本楽曲は、『めざましテレビ』（フジテレビ系）の2026年度テーマソングとして西野が歌詞を書き下ろしたもの。番組放送史上初のアーティストコラボの