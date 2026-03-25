女優の泉ピン子（78）が22日放送のBSフジ「ピン子が行く！終演支度〜ピン活編〜」に出演。自身の終活について語った。泉は夫から海洋散骨の提案があったことを明かし「海って寒いじゃない、冷たいし。で、私泳げないからやだったの」と却下したと説明。「だから（墓を）買っちゃったの。なんだか急に買っちゃったの」と明かし、写真も披露した。泉が購入した墓は、淡いピンク色の大理石で前面に「ありがとう武本」と泉の本