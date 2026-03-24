犬が警戒しているときの絶対NG行為6選 初対面の犬やトラウマなどを抱える犬などは、人間に対して強い警戒心を見せることがあります。怖がりや臆病な犬も同様に、人間のささいな行動が思わぬ事故を招く場合があるため、安易な行動を取ってはいけません。 ここでは、犬が警戒しているときの絶対NG行為6選をご紹介します。 1.無理に近づく 体が固まった状態で犬がじっとしている場合は、無理に近づいてはいけません。唸り声を上