お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）3月23日の放送では大竹まことが、19日に開催された日米首脳会談に関する朝日新聞の記事を取り上げた。 大竹まこと「新聞の記事を見ると、日本の総理大臣の『世界中に平和と繁栄をもたらせるのはトランプだけだ』という会話から始まって、日本には憲法の制約があると。で