20世紀初頭のイギリスを舞台に、壮麗な大邸宅ダウントン・アビーに暮らす貴族クローリー家と、使用人たちが織りなす人間模様を描いた名作ドラマシリーズ『ダウントン・アビー』の完結編となる映画版第3作目『ダウントン・アビー/グランドフィナーレ』が、3月25日（水）よりダウンロード先行発売、4月8日（水）よりレンタル配信を開始することが決定した。 豪華キャストが再集結！クローリー家が迎える結末『ダウントン