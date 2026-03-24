ついに、最後の幕が上がる―。映画『ダウントン・アビー/グランドフィナーレ』配信日が決定！

20世紀初頭のイギリスを舞台に、壮麗な大邸宅ダウントン・アビーに暮らす貴族クローリー家と、使用人たちが織りなす人間模様を描いた名作ドラマシリーズ『ダウントン・アビー』の

完結編となる映画版第3作目『ダウントン・アビー/グランドフィナーレ』が、3月25日（水）よりダウンロード先行発売、4月8日（水）よりレンタル配信を開始することが決定した。

豪華キャストが再集結！クローリー家が迎える結末

『ダウントン・アビー/グランドフィナーレ』の最大の魅力は、長年ファンに愛されてきたキャラクターたち一人ひとりの旅路が、見事なフィナーレへと導かれる点にある。

キャスト陣には、一家の主を演じるヒュー・ボネヴィルをはじめ、厳格な執事役のジム・カーター、強く美しい長女を演じるミシェル・ドッカリーなど、おなじみの顔ぶれが勢揃いした。さらに、ポール・ジアマッティ、エリザベス・マクガヴァン、ペネロープ・ウィルトンといった実力派たちが、重厚で迫力ある演技で物語に深みを与えている。

ヒューやジム、ミシェルらが体現するキャラクターたちの成長と決断は、ファンならずとも胸が熱くなること間違いなしだ。さらに、シリーズの生みの親であるジュリアン・フェロウズや、前作も手掛けたサイモン・カーティス監督ら、盤石のクリエイター陣が再集結。長年の物語を締めくくるにふさわしい、最高に贅沢で壮大なフィナーレが用意されている。

最先端技術で蘇る1930年代の社交界

映像面での圧倒的なこだわりも、本作の見逃せないポイントだ。今回描かれるのは、1930年代のイギリスで王族も集ったとされる社交界の真骨頂「ロンドン・シーズン」。現代では失われてしまった、この贅を極めた祭典を再現するため、制作陣は最先端の技術を駆使した。

象徴的なアスコット競馬場のシーンでは、現代の面影が強すぎる実在の競馬場を避け、ノース・ヨークシャーのリポン競馬場をロケ地に選択。撮影当日は11台ものカメラを稼働させ、本物の競走馬を疾走させた。さらに、正装に身を包んだ300人以上のエキストラを投入。その迫力ある映像は、当時の貴族文化が持つ華やかさと喧騒を、驚異的なリアリティで現代に蘇らせている。

批評家・観客ともに大絶賛！シリーズの集大成にふさわしい高評価

全米公開から半年以上が経過した現在も、本作への賞賛の声は止むことがない。世界的な映画批評サイト「Rotten Tomatoes」では、批評家支持率を示すトマトメーターで91％、観客の満足度を示すポップコーンメーターで95％（※本国公開後半年時点）という、驚異的なスコアを叩き出している。

『ダウントン・アビー/グランドフィナーレ』ダウンロード＆配信情報

3月25日（水）ダウンロード先行発売

4月8日（水）レンタル配信開始

公式サイト：https://gaga.ne.jp/downton_abbey_the_grand_finale/

（海外ドラマNAVI）

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