【モデルプレス＝2026/03/23】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が3月22日、自身のInstagramを更新。テレビ画面を見つめる娘の後ろ姿を公開した。【写真】42歳元なでしこ「お尻ふりふり」アンパンマン見ながらダンスする3歳娘◆丸山桂里奈、アンパンマン見る3歳娘の後ろ姿披露丸山は「娘との時間があるから、全て頑張れる」と記し、3歳の娘の後ろ姿を収めた写真などを複数枚投稿。「いろんな矛盾や納得いかなかったり