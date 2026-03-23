丸山桂里奈、アンパンマン見る3歳娘の姿公開「お尻ふりふり元気いっぱい」4月から保育園入園
【モデルプレス＝2026/03/23】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が3月22日、自身のInstagramを更新。テレビ画面を見つめる娘の後ろ姿を公開した。
【写真】42歳元なでしこ「お尻ふりふり」アンパンマン見ながらダンスする3歳娘
丸山は「娘との時間があるから、全て頑張れる」と記し、3歳の娘の後ろ姿を収めた写真などを複数枚投稿。「いろんな矛盾や納得いかなかったり…なんというか毎日すごい気持ちがザワザワしたりするときもあるけど、とにかく4月からは娘が保育園に行くので送り迎えなどなどもあり、今まで以上に大変な生活になりそうです」と今後の生活の変化を明かすとともに、アニメ「それいけ！アンパンマン」が映るテレビ画面を見つめながら今にも踊り出しそうな娘の後ろ姿のショットを披露している。
同日更新した自身のInstagramストーリーズで同投稿を引用し、「ダンス大好き お尻ふりふり 元気いっぱい」と娘の成長もつづっている。
この投稿は「可愛すぎる」「本当に愛おしい」「素敵な親子の時間にほっこり」「成長が楽しみですね」と反響を呼んでいる。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】42歳元なでしこ「お尻ふりふり」アンパンマン見ながらダンスする3歳娘
◆丸山桂里奈、アンパンマン見る3歳娘の後ろ姿披露
丸山は「娘との時間があるから、全て頑張れる」と記し、3歳の娘の後ろ姿を収めた写真などを複数枚投稿。「いろんな矛盾や納得いかなかったり…なんというか毎日すごい気持ちがザワザワしたりするときもあるけど、とにかく4月からは娘が保育園に行くので送り迎えなどなどもあり、今まで以上に大変な生活になりそうです」と今後の生活の変化を明かすとともに、アニメ「それいけ！アンパンマン」が映るテレビ画面を見つめながら今にも踊り出しそうな娘の後ろ姿のショットを披露している。
◆丸山桂里奈の投稿に「本当に愛おしい」と反響
この投稿は「可愛すぎる」「本当に愛おしい」「素敵な親子の時間にほっこり」「成長が楽しみですね」と反響を呼んでいる。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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