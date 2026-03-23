ブンデスリーガ 25/26の第27節 アウクスブルクとシュツットガルトの試合が、3月23日03:30にWWKアレーナにて行われた。 アウクスブルクはロドリゴ・リベイロ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、ファビアン・リーダー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシュツットガルトはデニス・ウンダブ（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）、ニコラス・