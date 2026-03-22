アーセナルは今夏の移籍市場で右サイドバックの補強に動く計画を立てているようだ。英『TEAMTALK』が報じている。今シーズンはオランダ代表DFユリエン・ティンバーが右SBとして素晴らしい存在感を見せているが、アーセナルは今シーズン終了後に負傷も多くなったベン・ホワイトの売却を視野に入れていると考えられている。そのため、現在様々な選手を候補として模索しており、リストアップしているようだ。ニューカッスルのティノ・