カラオケ業界の熾烈な看板バトルがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】ライバル意識剥き出し？店看板からバチバチ感が伝わってきます「めっちゃ喧嘩売ってるやん」と神戸・三宮の某ビルを紹介したのは早乙女桃華さん（@momoka_samome3）。同じビルで「1番安い」と掲げる、西日本最大のカラオケチェーン・ジャンカラと、「まねきの方が安ない？」とあおる国内店舗数最大手のカラオケチェーン・カラオケまねきねこ。関西の雄で