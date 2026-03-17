三重県伊勢市の老舗和菓子店「赤福」と、和洋菓子ブランド「五十鈴茶屋」が、2026年3月25日（水）～4月7日（火）の期間、東京駅八重洲北口改札外の東京ギフトパレット内「WEEKLYPALETTE」にて特別販売会を開催します。定番の赤福餅をはじめ、東京駅初登場の桜どらやきや米菓など、春の手土産にぴったりの和菓子が勢ぞろい。伊勢の味わいを東京駅で楽しめる期間限定イベントです♡ 東京駅初登場の春和菓子 桜どらやき