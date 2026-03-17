東京駅に五十鈴茶屋の春スイーツ集合♡桜どらやき＆赤福餅が期間限定販売

三重県伊勢市の老舗和菓子店「赤福」と、和洋菓子ブランド「五十鈴茶屋」が、2026年3月25日（水）～4月7日（火）の期間、東京駅八重洲北口改札外の東京ギフトパレット内「WEEKLYPALETTE」にて特別販売会を開催します。定番の赤福餅をはじめ、東京駅初登場の桜どらやきや米菓など、春の手土産にぴったりの和菓子が勢ぞろい。伊勢の味わいを東京駅で楽しめる期間限定イベントです♡

東京駅初登場の春和菓子

桜どらやき【東京駅初登場】

桜の風味がふんわり広がる春らしいどらやき。軽やかな甘さで、手土産にも選びやすい一品です。

餅どらやき

赤福で培われた技術を活かし、餡とお餅をどら焼き生地で挟んだ和菓子。もちもち食感と優しい甘さが楽しめます。

饌お米のせんべい（5個入）【東京駅初登場】

お米をパフ状にして伊勢醤油で味付けし、ノンフライで焼き上げた新商品。香ばしさと軽やかな食感が特徴の米菓です。

Eggs ’n Thingsの桜スイーツ登場♡春限定パンケーキ＆サンドを満喫

赤福の人気商品も販売

赤福餅（12個入）

やわらかな餅をこし餡で包んだ、赤福の定番和菓子。お土産としても人気の一品です。

白餅鄢餅

白餅と黒餅、2種類の餡を楽しめる人気商品。

赤福ぜんざい（1食入）

北海道産小豆を使用したぜんざいで、餅と餡の贅沢な味わいが楽しめます。

季節限定スイーツも登場

季の羊羹 桜

桜の風味を楽しめる春限定の羊羹。

燦 いちご餅・チョコ餅（5個入）

やわらかな餅と甘い餡の組み合わせが楽しめる人気シリーズ。

おかげ犬サブレ（10枚入）

伊勢の「おかげ犬」をモチーフにした可愛らしい焼き菓子。

【出店概要】

・催事名：WEEKLYPALETTE「赤福／五十鈴茶屋」

・会期：2026年3月25日（水）～4月7日（火）

・会場：東京駅八重洲北口改札外東京ギフトパレット内「WEEKLYPALETTE」

・営業時間：平日午前9時30分～午後8時30分／土日祝午前9時～午後8時30分

※最終日は午後6時閉場

※赤福餅・白餅黒餅は入荷次第販売開始（午前10時～10時30分頃）

※完売次第終了となります。

※天候・交通事情等により、販売時間および商品内容が変更となる場合がございます。

東京駅で楽しむ伊勢の味

五十鈴茶屋と赤福の特別販売会では、定番の赤福餅から春限定の和菓子まで幅広いラインアップを楽しめます。東京駅初登場の商品もあり、春の手土産や自分へのご褒美にもぴったり♡期間限定の開催なので、東京駅を訪れた際はぜひチェックしてみてください。伊勢の味わいを気軽に楽しめる貴重な機会です。