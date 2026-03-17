2023年6月、交際していた当時18歳の女性を殺害したとして殺人や死体遺棄などの罪に問われた防水工・渥美遼馬被告（33）の裁判員裁判で、東京地裁（島戸純裁判長）は3月16日、懲役22年（求刑懲役25年）の実刑判決を言い渡した。死体遺棄罪を認めながら殺人罪については物証がないと無罪を主張していた被告側に対し、島戸裁判長は被告が救命行為をしなかったことなどを理由にこれを退け、「被害者に落ち度はなく、被告の身勝手な犯行