20歳の頃に麻雀に魅せられ、プロ雀士となり勝負の世界に生きることを選択したMリーグ・U-NEXT Pirates所属の瑞原明奈さん。 インタビュー後編では、瑞原さんの仕事論を軸に、長く仕事を続けるために、大切にしている麻雀との向き合い方について掘り下げます。多くの社会人にとって、生き方のヒントとなる考え方が詰まっています。 前編： MリーグMVPで2児の母。瑞原明奈、人生の決断で大切にしているたったひ