20歳の頃に麻雀に魅せられ、プロ雀士となり勝負の世界に生きることを選択したMリーグ・U-NEXT Pirates所属の瑞原明奈さん。

インタビュー後編では、瑞原さんの仕事論を軸に、長く仕事を続けるために、大切にしている麻雀との向き合い方について掘り下げます。多くの社会人にとって、生き方のヒントとなる考え方が詰まっています。

前編： MリーグMVPで2児の母。瑞原明奈、人生の決断で大切にしているたったひとつの信条「どんな選択をしたら楽しく過ごせるか」

メンタルが鍛えられる麻雀「仕事をする上でもすごくよい影響をもらえると思います」

――麻雀では次々と選択の場面が迫ってきます。ビジネスの世界も似たような構図ですが、麻雀を学ぶことは仕事をする上でどんな効果をもたらしてくれると考えますか。

論理的思考力が鍛えられると思います。どこに重きを置いて、どの選択を切り捨てて、その上で何を最優先するのか……麻雀は決断の連続なんです。

自分の選択が成功することもありますし、一方で裏目に出ることもあります。でも対局は止まりません。常に現実を受け止めながら戦い続けなくてはいけない。そういう意味でメンタルが鍛えられます。仕事をする上でもすごくよい影響をもらえると思います。

ただ私は、 麻雀はビジネスというよりも、人生そのものだと思っています 。“麻雀は人生の縮図だ”とよく言われますが、本当にそうだよなって。

――Mリーグではチーム戦が行われていますが、瑞原さんはチームとして進む上で、どんなことを大切にしていますか。

私は個人の価値がそのままチームの価値になると思っています。U-NEXT Piratesの試合はチーム戦ではあるけれど、一旦麻雀卓を囲んだらあくまでも個人として戦わなくちゃいけない。チーム戦であり、個人戦であることがMリーグの面白いところだと思います。

一方、自団体のタイトル戦などは、個人戦ではあるけれど、U-NEXT Piratesの看板を背負って戦っているつもりです。そこで勝つことがチームの価値の向上に繋がると思いながら打っています。そういう意味だと、個人戦のほうが“チームとして戦っている”という意識が強いですね。

――2022-23シーズンを終えての契約更改では、石橋伸洋選手、朝倉康心選手の契約満了という発表がありました。Mリーグの選手入れ替え規定に引っかかった形でしたね。（当時は同一の選手構成且つ2シーズン連続でファイナルシリーズに進出できなかった場合、翌シーズン最低1名の選手を入れ替えるという規定だった）

あのときはすごくしんどかったです。「今までMリーグをやっていて1番キツかったときはいつ？」と聞かれたら、間違いなくあのとき。仕事としてMリーグで麻雀を打ってはいるけれど、ビジネスだけでは割り切れない、人との繋がりはどんどん形成されていきます。チームは勝った・負けた、うれしいも悲しいも全部を共有して、家族みたいになっていくんです。

そういった中で、残酷な結果になってしまったことはすごく辛かったけど、プロの世界だし、そこは受け入れて進んでいかなくちゃいけないと思いました。

2人はチームから離れてしまったけれど、私にいろんなことを教えてくれました。それは今でも私の中に残っています。彼らの遺伝子を引き継いで戦っているつもりだし、私がいつかチームから去っても、そのバトンは繋がっていくと思います。U-NEXT Piratesの歴史をそんな風に紡いでいけたらいいですね。

毎回プッシャーがかかる対局。「私はすぐに逃げるようにしています」

――勝負のプレッシャーがかかる雀士として、精神面の負担も強いられると思いますが、メンタル管理はどうされていますか。

やっぱり負けたときはズドンと気持ちが落ち込むことがあるんです。そんな中で、“ストレスを感じている”と思ったら、 私はすぐに逃げるようにしています 。

――逃げる？

はい（笑）。ひどく落ち込んだときは、一旦試合も見返さないし、スマホもSNSも開きません。「逃げるは恥だが役に立つ」と思いながら、現実逃避をして、映画を見たり、漫画を読んだり、子供たちとどこかに遠出したり。そうやって 現実から逃げて、時間が経って気持ちが落ち着いた頃に、スマホを開いて、負けた試合を見直します 。

麻雀は勉強、練習を繰り返していかないと、実力は伸びていきません。「逃げる」ことが正しいことだとは思っていないけれど、長くこのお仕事を続けていくために、私はよく逃げています。“自分に厳し過ぎるのはよくない”と自らを甘やかしながら、プロ雀士として生きています。

胸を張って「楽しい仕事はありますよ」と言いたい

――結婚・出産などのタイミングで大きくライフスタイルが変化することもありますが、それ故、思い切った決断ができないという人もいます。そんな方に瑞原さんが声を掛けるとしたら？

大体なんとかなる（笑）。他人の目なんか気にしないで、自分が何をやりたいのか、誰とどうしたいのか、そしてどんな自分でありたいのか――。それを突き詰めて、自分が信じた道を思い切って進んだほうがよいと思います。

――「大体なんとかなる」という考えは昔から持っていましたか？

「なんとかなる」と思えるようになったのは最近ですね。今年40歳になるんですけど、大人になった今だからこそ思うことかな。大きな失敗をすると「どうしよう、人生終わりだ……」と視野が狭くなることがあるけれど、大体のことはいつか“経験値”に変わります。たまには逃げて、最後はなんとかなると思いながら、自分にとって最良の選択をしてほしいです。

――プロ雀士になる道を選んでよかったと思うことは？

それはやっぱり好きなことを仕事にできていることですね。仕事が楽しいことが一番よいことだと思っているので。

――瑞原さんのように興味を持った世界に素直に飛び込んでみることは、人生を好転させるチャンスなのかもしれないですね

そう思います。私、子供の頃父親に「楽しい仕事なんてない」と言われたことがあったんですよ。「仕事は大変で辛いもの。楽しい仕事なんてこの世にないから、そんな甘えた考えはやめろ」と。

私はその言葉をずっと疑いながら生きてきたんですけど、 今、私は胸を張って「楽しい仕事はありますよ」と言うことができます 。それがどういう仕事かは人によって違うと思うんですけど、私は麻雀に出会えたことで楽しい仕事に就くことができました。

プロフィール 瑞原明奈（みずはらあきな） 瑞原明奈（みずはらあきな） 1986年、長崎県佐世保市生まれ。早稲田大学在学中に、CSチャンネルで麻雀の対局を見て魅了される。新卒で通信会社に勤務し、結婚を機に退職。2012年、インターネットの麻雀番組に生徒役として出演。2014年、日本プロ麻雀協会の13期生としてプロ入りし、翌2015年に第1児となる女児を出産。麻雀と育児の環境を整えるため2017年、平日対局の多い最高位戦日本プロ麻雀協会へと移籍した。同時期にオンライン対戦麻雀「天鳳」を始め「みかん太」というハンドルネームで実力を磨いた。2019年にU-NEXT Piratesからドラフト指名を受けMリーガーとなる。以降、チームでは2度の優勝を経験し、2021-22シーズンでは個人MVPを獲得。2024年には所属する最高位戦において「第24期女流最高位」の栄冠に輝いた。 X（旧Twitter） @akn19mj Instagram @akinamz YouTube ミズハラちゃんねる X（旧Twitter） @akn19mj Instagram @akinamz YouTube ミズハラちゃんねる

取材・文：中山洋平

撮影：藤木裕之

編集：求人ボックスジャーナル編集部