低価格なエントリースマホ「nubia S2 Lite」が3月19日に発売！ZTEの日本法人であるZTEジャパンは16日、ZTE傘下のNubia Technologyが展開する「nubia」ブランドにおける新商品として5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「nubia S2 Lite（型番：Z6305J）」を2026年3月19日（木）に発売するとお知らせしています。オープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）として販売され、販路は量販店やECサイト、仮想移動