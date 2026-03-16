【モデルプレス＝2026/03/16】ファミリーマートは、小売・流通業界で初めて一般社団法人アニメツーリズム協会に加盟したことを発表した。同協会が選定する「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」と連携し、アニメ作品に登場する全国各地の店舗を作品の世界観で装飾するラッピング店舗の展開を順次開始する。【写真】ファミマ、3年連続売上No.1フラッペが紅茶感アップしてリニューアル◆ファミマ、小売初の「アニメツーリズム協会」加