◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日マイアミ）前回大会で侍ジャパンの世界一に貢献したカージナルスのヌートバーが「ネットフリックス」のゲスト出演のために球場を訪れた。近藤、吉田らと握手を交わし、その後、打撃練習に現れた大谷とハグを交わして談笑。試合後も中継に出演し「前回よりも成長したと思います。日本選手の素晴らしいところは、フィールド外のところでもしっかり振る