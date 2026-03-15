侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が今大会限りで代表監督を退任する意向を示した。ベネズエラ戦の敗戦後一夜明け、チーム宿舎で対応した指揮官は自身の進退について聞かれ「結果がすべてなので」と語った。大谷翔平投手（ドジャース）、鈴木誠也外野手（カブス）、吉田正尚外野手（Ｒソックス）、岡本和真内野手（ブルージェイズ）、村上宗隆内野手（Ｗソックス）、菅野智之投手（ロッキーズ）、山本由伸投手（ドジャース）、