思わぬタイミングで彼氏から別れ話を切り出されたことありませんか？男性がそうなってしまったのは何かがきっかけになっていることは確か。そこで今回は、別れの原因となりがちな「女性の行動」を紹介します。浮気を疑ったり、頻繁に愛情を確認してくる浮気をしていないのに彼女が浮気を疑ってくることをきっかけに、別れを考えるようになる男性もいます。「自分を信用してくれていなかった」と男性は考えてしまうのです。また、彼