彼女とはもうダメかも…。別れの原因となりがちな「女性の行動」
思わぬタイミングで彼氏から別れ話を切り出されたことありませんか？
男性がそうなってしまったのは何かがきっかけになっていることは確か。
そこで今回は、別れの原因となりがちな「女性の行動」を紹介します。
浮気を疑ったり、頻繁に愛情を確認してくる
浮気をしていないのに彼女が浮気を疑ってくることをきっかけに、別れを考えるようになる男性もいます。
「自分を信用してくれていなかった」と男性は考えてしまうのです。
ですが、これも男性からすると「好きじゃなきゃ一緒にいない」としか思わないので、「しつこい」「重い」などネガティブな気持ちがどんどん強くなる原因となってしまいます。
「なんでもいい」「まかせる」しか言わない
男性は彼女に意外と気を遣っているもので、いろんな場面で彼女に意見を求めるもの。
そんな時に、自分としては彼氏に負担をかけないようにと「なんでもいいよ」「まかせるよ」と答えてばかりだと、男性はうんざりしてしまうでしょう。
なぜなら、男性は彼女が意見を言ってくれないことから「自分といてもつまらないんだ」「自分と付き合うのが面倒臭いんだ」と捉えてしまうから。
なので、彼氏に気を遣っているつもりが、かえって彼氏の気持ちを逆撫ですることにならないように、自分の意見はきちんと伝えることを意識することが大切です。
もし今回紹介した行動を無意識でしていたかもと心当たりがあるなら、ぜひ早急に改善してくださいね。
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