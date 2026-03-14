富山市八町の国道８号交差点で赤信号を無視した車が進入し、男子中学生と母親が死亡した事故から１４日で１週間となる。現場周辺の防犯カメラには、赤信号に切り替わってから１４秒後、母子の軽乗用車に、男の乗用車が猛スピードでぶつかる様子が映っていた。富山県警富山中央署は、男を自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死）容疑で逮捕し、調べを続けている。母子を知る人たちには、深い悲しみが広がっている。（原中翔