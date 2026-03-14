声優として活躍した前田ゆきえさんが3月9日に亡くなりました。52歳でした。前田さんの妹が14日、前田さんのXを通じて発表しました。前田さんは悪性の肉腫を患っていることを公表していました。【写真】「姉らしい笑顔で最期を迎えました」妹による投稿（全文）前田さんの妹は、「フォロワーの皆さまへ。前田ゆきえの妹です。いつも姉を温かく応援していただき、心より感謝いたします。闘病中だった姉は3月9日に静かに旅立ちま