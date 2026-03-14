トロント・ラプターズ vs フェニックス・サンズ日付：2026年3月14日（土）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 122 - 115 フェニックス・サンズ NBAのトロント・ラプターズ対フェニックス・サンズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし30-28で終了する。第2