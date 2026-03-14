＜大相撲三月場所＞◇六日目◇13日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】微妙すぎる決着の瞬間（実際の様子）まだ観客も疎な館内がどよめいた。土俵際、もつれ合うように両力士の体が宙を舞い、ほぼ同体で土俵の外に着地。肉眼では判別困難な際どい攻防に、審判団が即座に土俵へ。その微妙な決着の瞬間、行司の眼にも反響の声があがった。問題の場面は序二段百枚目・本東（玉ノ井）と、序二段九十七枚目・大光（阿武松）の一番。