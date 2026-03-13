元俳優でホストの前山剛久さんが勤務していた六本木のメンズラウンジ「CENTURY TOKYO」の代表・YUKIYA氏が2026年3月11日にインスタグラムで、前山さんの出演していた動画について、非公開としたことを報告し謝罪した。「在籍しているメンズラウンジを一度退店する運びとなりました」女優の故・神田沙也加さんと生前交際していた前山さん。神田さんの死去後、22年6月をもって芸能界を引退したが、33歳の誕生日である24年2月7日にイ