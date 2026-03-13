「いまだにフジテレビでは、あの話題には誰も“触りたくない”という空気です」こう話すのは、あるフジテレビ関係者だ。中居正広氏（53）の一連の女性トラブル問題により、長引く不振にあえぐフジ。昨年3月31日にフジテレビとフジ・メディア・ホールディングスが設置した第三者委員会による調査結果発表から、まもなく1年を迎える。「報告書の中では、中居氏と女性トラブルについてフジの“業務の延長上”で行われた性暴力であると