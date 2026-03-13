岡山県警察本部 岡山県警は12日、警視以下の警察官と職員の2次異動（4月1日付）を発表しました。異動規模は、前年から49人減って1278人です。 「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」による犯罪への対応を強化するため、組織犯罪対策1課に「匿名・流動型犯罪グループ事件捜査室」を新設します。 またサイバー犯罪対策課サイバー捜査室や人身安全対策課の体制を強化します。