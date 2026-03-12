テレ東では2026年4月17日(金)より、ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」（毎週金曜夜9時～）を放送します。 恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（ひゃくたけまこと）。ある日、凶悪犯を追い詰める中、現場で命を落とした――はずだったが目を覚ますと、そこは10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日だった。未来が分か