TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」第57話（第3期第10話）「東京第1結界④」のあらすじと先行場面カットが公開された。 参考：『呪術廻戦』日車寛見は傷ついた大人の代弁者だ杉田智和の“引き算の演技”が照らす魅力 集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3月から2025年9月まで6年半連載された原作のコミック『呪術廻戦』（芥見下々・著）が、全世界シリーズ累計発行部数1億5000万部（デジタル版含む