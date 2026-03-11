「NEWS」の小山慶一郎（41）の姉で、料理研究家のみきママ（46）が実家に帰省し、母を顔出しで公開した。【映像】みきママの66歳の母（動画あり）これまでSNSで、クリスマスの3日前に突然自宅に訪れた母の姿や、61歳の誕生日を祝う様子など、母との仲睦まじい様子を発信してきたみきママ。66歳の母を顔出しで公開2026年3月9日に更新したInstagramでは、「実家に半年ぶりに帰りました〜！！」と報告し、続けて「毎回変わらな