「ファンケル（FANCL）」が、独自のAI技術によって角層細胞を解析、現在の肌状態に加えて未来の肌リスクまで予測するカウンセリングサービス「ファンケル スキンパッチ（FANCL SKIN PATCH）」を開始した。全国の直営店舗で展開している。【画像をもっと見る】ファンケル スキンパッチは、同社が20年以上継続している角層のタンパク質研究と、特許を取得している独自のAI解析技術を融合した、日本初（角層細胞をAIで解析するカ