2026年2月17日、『週刊文春』がタレントのMEGUMIとお笑い芸人・高比良くるまの熱愛をスクープ。意外な組み合わせのようにも思えるが、ライターの仁科友里さんは「この熱愛はどう転んでもおいしい」と言う。どういうことなのか――。【写真】仲睦まじい様子で…離婚前のMEGUMIと降谷建志のツーショット活動自粛をしていた高比良くるま2人の交際のきっかけはMEGUMIさんが企画プロデュースした番組のPR動画にくるまさんが出演した