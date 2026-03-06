阿津川辰海は、自己の作品領域と、ミステリというジャンルの拡張を考えているのではないか。警察小説と異能バトルを組み合わせた、2024年刊の『バーニング・サンダー』以降の作品を見ていると、そんなことを思ってしまう。最新刊となる本書もそうだ。本の帯に「若き俊英・阿津川辰海が贈る、ラブコメ×本格ミステリ連作短編集！」とあるではないか。実際に読んでみると、たしかにラブコメ要素はあるが、ほとんどの話