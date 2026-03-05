「他の企業がCM出稿を続けようが、止めようが関係ありませんでした」――。昨年、元タレント・中居正広さんの女性トラブル問題を巡り、フジテレビでＣＭ放映を見合わせる企業が相次ぐ中、ＣＭ出稿を継続したのが通信販売大手・夢グループ。「フジテレビで多くの社員が良い番組をつくろうと頑張っていることも知っている。そうした方々の努力に報いたいと考えた」と語る石田氏。多くの逆境を乗り越えた男の通販人生