夢グループ社長・石田重廣の通販人生〈第1回〉「逆境を嘆いても仕方ない。自分たちの信じた道を 進もうと考えて、ここまで来ました」

夢グループ社長・石田重廣の通販人生〈第1回〉「逆境を嘆いても仕方ない。自分たちの信じた道を 進もうと考えて、ここまで来ました」