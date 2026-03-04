４日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比７１７．０２ポイント（２．７８％）安の２５０５１．０６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２０６．８５ポイント（２．４０％）安の８４０１．８６ポイントと３日続落した。売買代金は２０７６億１０万香港ドルに拡大している（３日前場は１８７５億６５００万香港ドル）。投資家のリスク回避スタンスが強まる流れ。