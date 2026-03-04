４日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比７１７．０２ポイント（２．７８％）安の２５０５１．０６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２０６．８５ポイント（２．４０％）安の８４０１．８６ポイントと３日続落した。売買代金は２０７６億１０万香港ドルに拡大している（３日前場は１８７５億６５００万香港ドル）。

投資家のリスク回避スタンスが強まる流れ。中東情勢の混迷化が危惧されている。米・イスラエルとイランの軍事衝突が激しさを増す中、トランプ米大統領は３日、「イランは対話を望んでいるが、もう手遅れだと伝えた」と自身のＳＮＳに投稿。２日には、激しい打撃はこれからだと述べ、より大規模な攻撃を加える可能性に言及した。地上部隊の派遣も排除しないとしている。昨夜の欧米株安や、きょうのアジア株安も投資家心理の重しとなった。

一方、取引時間中に公表された景気指標はまちまちの内容。国家統計局による２月の製造業ＰＭＩは４９．０と市場予想（４９．２）を下回り、景況判断の境目となる５０を２カ月続けて割り込んでいる。半面、民間が集計した同月のＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国製造業ＰＭＩは５２．１と、予想（５０．１）を上回り、節目の５０を３カ月連続で超過した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、生命保険事業で中国最大手の中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が６．７％安、アジアを拠点とする生命保険業務のＡＩＡグループ（１２９９／ＨＫ）が５．５％安、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が５．０％安と下げが目立った。

セクター別では、保険が安い。人寿保険やＡＩＡのほか、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が５．９％、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が４．９％、中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が４．６％ずつ下落した。

医薬セクターも急落。勁方医薬科技（上海）（２５９５／ＨＫ）が５．７％安、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が４．５％安、四環医薬ＨＤ集団（４６０／ＨＫ）が４．３％安、翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が４．０％安で前場取引を終えた。

石油や産金の銘柄もさえない。中国石油化工（３８６／ＨＫ）と中国石油天然気（８５７／ＨＫ）がそろって４．４％安、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が３．９％安、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）と霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）がそろって４．４％安、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．４％安で引けた。このところ市況高を追い風に買われていたが、資源相場が落ち着き、売りにおされている。

本土マーケットは続落。主要指標の上海総合指数は、前日比１．４３％安の４０６３．５７ポイントで前場の取引を終了した。全業種が下げる。資源・素材、金融、消費関連、不動産、医薬、ハイテクなどの下げが目立った。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）