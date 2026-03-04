2月27、28日に大谷翔平（31=ドジャース）がバンテリンドームナゴヤで見せた規格外のフリー打撃は、ファンや侍ジャパンナインを歓喜させた。満塁弾浴びたドジャース佐々木朗希 オープン戦2回途中KOでも“タナボタ”開幕投手の可能性しかし、あの5階席まで飛ばした160メートルの当たりは本来、大谷にとって必要のないものだったという。「大谷はそもそも、打撃練習を室内のケージでやる。フォーム固めとスイング軌道のチェックが