福山雅治 福山雅治が、３月９日（BS夜7時30分〜）放送（BSP4K・３日放送）の自然ドキュメンタリー番組「ワイルドライフ」に出演。南米・ガラパゴスで「新時代を生きる生命」を追う。【写真】南米ガラパゴス諸島に生息する生き物たち最新の映像技術と長期取材で世界中の大自然と野生動物の緊迫した瞬間を描く本格的な自然ドキュメンタリー番組「ワイルドライフ」。３月９日の放送（ＢＳＰ４Ｋ・３日放送）は、福山雅