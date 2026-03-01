東京スカパラダイスオーケストラが、デビュー36周年目にして史上初となる47都道府県ホールツアー「47」を、2月28日（土）沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場をもって完走した。ツアーは36年支えていただいた全国のファンの皆様に感謝の気持ちを込めて、昨年5月31日（土）神奈川・厚木市文化会館を皮切りに、全国47箇所・49公演を巡りながら熱狂と歓喜を積み重ねてきた。そして3月18日（水）に発売されるオリジナルアルバム『［