◆練習試合巨人４―２サムスン（２８日・那覇）＝特別ルールで延長１１回まで＝２球で好機をつくった。阿部監督が掲げる機動力野球で相手を揺さぶった。３回２死から１番・浦田が左前安打で出塁。続く２番・松本は初球を右前に運び、浦田は俊足を飛ばして三塁まで激走した。走者一塁からの単打で一、三塁とする理想の形。これで打席に立った対外試合で４戦連続安打とした浦田も含め「１、２番は足を使いたい」と思い描く指揮官